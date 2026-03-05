【モデルプレス＝2026/03/05】モデルの近藤千尋が3月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食の食卓を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「品数豊富ですごい」卵4つ使用の卵焼き・鶏肉料理など子供達が“爆食い”した夕食◆近藤千尋「子供達爆食い」夕食公開近藤は「ひじきはいつも混ぜご飯にして子供達爆食い」とコメントし、ひじきの煮物、ネギやえのきが入った鶏肉料理、卵を4個使った卵焼き、トマトやレタス、キュウリ