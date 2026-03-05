フィギュアスケート世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が4日（日本時間5日)、エストニア・タリンで行われ、男子ショートプログラム（SP）で中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が89.51点で首位発進した。蛯原大弥（駒場学園）が81.53点で3位、西野太翔（たいが、星槎国際横浜）が81.14点で4位。躍動する日本勢に衝撃が広がった。17歳の中田は全ジャンプを決め、スピンとステップもレベル4を揃えた。89.5