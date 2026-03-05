髪に立体感を与えてくれるハイライトは、白髪をぼかしつつ今どきな質感を叶えたい大人世代におすすめです。ベースの色味に細い筋を重ねることで、伸びてきた白髪の根元との境目を曖昧にし、自然な明るさをキープしやすくなるのもポイント。白髪染めに比べてメンテナンスの頻度を減らせて、楽ちんなのも嬉しいところです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、手入れのしやすさと洗練された印象を両立したハ