毎日の献立を考えるのって、苦労しますよね。家族に対して「何が食べたい？」と聞くほど、なぜか疲れていく日々。良かれと思って言った一言が、思わぬ形で重荷になっていました。筆者の体験談です。 ひと言 「今日、何が食べたい？」夕方、冷蔵庫の前に立ちながら、私は家族にそう聞くようになりました。献立を一から考えるより、誰かの希望をもらったほうが、少しは楽になる気がしたのです。 毎日の食事を作るのは、買い出し