人気観光スポット「神戸布引ハーブ園」（神戸市中央区）と新神戸（同）を結ぶ「神戸布引ロープウェイ」が４月１日（水）から乗車料金を改定、現行2000円の大人往復券が2500円になる。あわせて同園内にある展望カフェのテラスエリアを大規模リニューアル、料金改定と施設の刷新により、スポット全体の魅力向上と持続的運営の両立を図る。神戸布引ロープウェイ改定は、ロープウェイ乗車料とハーブ園入園料を合わせたセット料金が