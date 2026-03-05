相互応援協定の締結式(岡山・北区) 大規模災害が起こったときに発生する廃棄物をより迅速に処理しようと、中四国9県の民間の団体が協定を結びました。 4日に岡山市で協定の締結式が開かれ、産業廃棄物を処理する中四国9県の業界団体の代表らが調印しました。 この協定では災害廃棄物の撤去や収集・運搬、処分などを被災した県だけでは対応できないときに中四国9県の団体が協力することを定めています。 中国5県