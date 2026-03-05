立教大が2026年度新入部予定選手27人を発表した今季から関東大学リーグ2部に昇格した立教大の2026年度新入部予定選手27人が関東大学連盟から発表された。Jリーグの下部組織や高体連の強豪から多くの有望株が加入し、「良い選手が集まってる」「楽しみだ」など注目を集めている。今年度の全国高校サッカー選手権で準優勝を果たし、大会6試合にも出場した鹿島学園高のDF中川光星や、FC東京U-18でキャプテンを務めたMF二階堂凛太