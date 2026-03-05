現代と同じように古代の人々も長く健康に生きる方法を知りたいと考えており、一部の著述家は100歳を超えて長生きした人の逸話を伝えています。そこで、西オーストラリア大学で古典史の講師を務めるコンスタンティン・パネギレス氏が、古代ローマ人が教える「長生きする秘訣(ひけつ)」について解説しました。How to live a long and healthy life, according to the ancientshttps://theconversation.com/how-to-live-a-long-and-he