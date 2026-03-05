ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗が５日、都内でＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２「ぽこあポケモン」発売記念イベントに出席した。この日発売となった同ゲームは、ポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム。ポケモンたちとのんびり生活が楽しめる。松村は、ポケモンのキャラ・メタモンを彷彿（ほうふつ）とさせる紫色の衣装で登壇。ゲームの発売を受けて「今日からポケモンたちとの新生活が始まる。きっと新たな層も