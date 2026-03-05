◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア―台湾（５日・東京ドーム）ＷＢＣ台湾代表の元西武・呉念庭内野手が５日、東京ドームでの開幕カード・オーストラリア戦を前に会見に臨んだ。「国民の期待を一身に背負っている。全力で集中してやります。台湾のために最高のプレーを見せたい全力で今日からの４試合に臨んでいきたい」と気合をにじませた。チームは主軸でタイガース傘下の李灝宇内野手（２３）が左脇腹の負