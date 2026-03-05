プロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、昨季限りで現役を引退した中田翔さんが、４日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜・午後１１時２０分）に出演し、唯一ローンを組んで購入したものを明かした。大阪の野球少年から番組に寄せられた「今まで買ったもので１番高価なものは？」との質問に対し、「家ですけど１番は。でも４億はしなかったと思います」と回答。ココリコ・遠藤章造から「ローンですか、