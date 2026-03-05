タレント・ほしのあき（４８）が、夫のＪＲＡ三浦皇成騎手（３６）との夫婦ショットを披露した。ほしのは５日に自身のインスタグラムを更新し「豆腐うかい亭。三月末で終わっちゃうのは残念過ぎる」と東京タワー麓にある料亭を訪れた写真や動画をつなげたリール動画をアップ。「娘のお食い初めや、小学校入学のお祝い等で家族で何度も来てた思い出のお店。娘がまだ小さかった頃、ベビーちゃん達をゴロゴロ寝かせながらママ友と