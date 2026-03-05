高止まりするコメ価格について、向こう3か月は「安くなる」という見通しが続いています。全国の生産者や集荷業者などを対象にした2月分の調査によりますと、「向こう3か月」のコメ価格の見通しを示す指数は26となり、前の月から据え置かれました。この指数は▼100に近づくほど高く、▼0に近づくほど安くなる見通しを示すもので、分かれ目となる「50」を下回るのは5か月連続です。業者間でのコメ取引の指標である相対取引価格の下落