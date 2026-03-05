愛知県岡崎市の乙川沿いで、早咲きの河津桜が満開を迎えています。岡崎市の乙川沿いにはおよそ600メートルにわたって、86本の河津桜が植えられていて、満開を迎えています。この河津桜は、市民グループが2001年に植樹し「葵桜」の名で親しまれていて、訪れた人たちが少し早い春の風情を味わっていました。河津桜は3月末ごろまで楽しめそうだということです。