ことしの「春闘」をめぐり国内最大級の労働組合は、これまでに妥結した企業の賃上げ率が5.8%余りと、去年の同じ時期を上回ったと明らかにしました。UAゼンセン 永島智子会長「非常に積極的な内容となっている、この流れを今後の交渉につなげていきたい」流通や外食、繊維など2100余りの労働組合が加盟する「UAゼンセン」はこれまでに妥結した8つの組合で、▼正社員の賃上げ率は平均5.89%、▼パート社員は8.04%で前年を上回っ