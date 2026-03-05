人工衛星の軌道投入に挑む民間の小型ロケット「カイロス」3号機が、先ほど和歌山県串本町から打ち上げられましたが、ミッション達成困難と判断され、飛行が中断されました。ロケット会社「スペースワン」が開発した「カイロス」3号機は、午前11時10分に串本町のロケット発射場から打ち上げられました。搭載している5基の人工衛星を切り離し、軌道投入に成功すれば、民間企業単独では国内で初めてとなるはずでしたが、飛行中のロケ