アメリカとイスラエルの攻撃で、イランの死者は1000人を超えました。アメリカのヘグセス国防長官は、1週間以内にイラン国内の制空権を確保するとの見通しを示しました。アメリカヘグセス国防長官「アメリカは圧倒的に勝利を収めている。容赦なく、壊滅的なまでに」ヘグセス国防長官は4日、1週間以内にイラン国内の制空権を確保する見通しを明らかにしました。その上で、さらなる大規模攻撃への準備を進めているとしています。ま