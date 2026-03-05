ニッポン放送は5日、2月2日から8日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』を発表（個人全体：12歳〜69歳・男女）。12歳〜69歳・男女、週平均に加え、平日平均、土・日平均でも首位を獲得。週平均において、22度目の首位となった。【写真】ナイナイ縁日の決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム「飯田浩司のOK!Cozyup!」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「伊集院光のタネ」、「鶴光の噂のゴールデン