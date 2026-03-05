5日の衆議院予算委員会で、昨日訃報が伝えられた元国民民主党代表代行の大塚耕平元参院議員を追悼する場面があった。【映像】岡野純子議員「言葉もございません」大塚耕平さんを追悼（実際の映像）質問に立った国民民主党の岡野純子議員は「質問に入ります前に、昨日ですけれども、我が党国民民主党の生みの親でもあります大塚耕平さんがお亡くなりになりました。言葉もございません」と切り出した。続けて「我が党の結党宣