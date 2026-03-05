大阪経済大は５日、後援会の口座などから計約４２００万円を横領した総務課の３０歳代の男性職員を４日付で懲戒免職処分としたと発表した。大阪府警東淀川署に相談しており、本人に全額返還を求めるという。同大学によると、男性職員は昨年６月〜今年１月、学生の保護者が任意で加入する後援会の口座や、総務課の金庫にあった現金など計約４２００万円を着服していた。後援会は口座の管理を総務課に委託しており、同課で後援会