和歌山県串本町で小型ロケットカイロス3号機が打ち上げられましたが、数分後飛行中断措置が取られました。現地から中継です。◇カイロス3号機は、午前11時10分に打ち上げられました。私がいる見学場は、発射場から1.5キロほど離れていますが、ここからもカイロスの姿、そして勢いを確認することができまして、会場は集まった人たちの大歓声に包まれました。しかし、打ち上げから数分後、ミッション達成困難と判断し飛行