今年度賃上げを行う県内企業はおよそ9割であることがわかりました。県が従業員が10人以上の県内企業1311社からの回答をもとにまとめた調査結果によりますと今年度、賃上げを行うと回答した企業の割合は正規雇用労働者で89.7パーセント、非正規雇用労働者で74.0パーセントと昨年度と同じ傾向でした。正規雇用労働者の賃上げ率は、2パーセント以上5パーセント未満が最も多く全体の53.4パーセントを占