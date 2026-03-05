【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】「極上ワンフェイク」から先制点（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が、極上のテクニックでチャイニーズ・タイペイ女子代表の堅守をこじ開けた。トラップからシュートに至るまでの圧倒的な「落ち着き」が話題となっている。オーストラリアで開催されているAFC女