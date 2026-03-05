県立高校全日制の一般入学試験がきょうから始まりおよそ4500人の受験生が初日の試験に臨んでいます。このうち富山中部高校では、午前9時30分の試験開始と同時に受験生が答案用紙に向かいました。県立高校全日制の一般入試は、34校82学科にあわせて4465人が臨みました。平均倍率は0.89倍で5年連続で過去最低を更新していて、定員割れは過去最多の28校56学科にのぼっています。きょうは社会、国語、理科の試験が、あすは英語と数学の