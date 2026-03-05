中国の国会にあたる全人代＝全国人民代表大会が5日に開幕しました。李強首相はことしの経済成長率の目標を「4.5から5％」とし、去年から引き下げることを発表しました。不動産不況が長引き、内需が低迷する中で、中国政府は経済の減速を一定程度容認し、成長率目標の引き下げに踏み切りました。日本時間の午前10時に始まった全人代では、ことしの経済成長率の目標を「4.5から5％」に設定しました。去年まで3年連続で「5％前後」と