加茂市の藤田明美市長が4日午後、体調不良を訴え緊急搬送されました。急性大動脈解離と診断され、5日に手術が行われる予定です。 加茂市の藤田市長が体調不良を訴えたのは、4日午後1時50分ごろ、加茂市議会3月定例会の本会議中です。議員が質問している途中に休会を申し出て退出。胸と背中の痛みを訴えドクターヘリで新潟市内の病院に緊急搬送されました。急性大動脈解離と診断され、長岡市内の病院に入院し、5日に手術を