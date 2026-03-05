プレミアリーグ第29節、ブライトンとアーセナルの一戦は0-1でアウェイのアーセナルが制した。ブライトンはブレントフォード戦、ノッティンガム・フォレスト戦と連勝していたが、3連勝とすることはできなかった。この試合で先発した日本代表FW三笘薫だが、12分にシュートを放ったあと左足首をひねった。前半は足を気にしながらもプレイを続けたが、ハーフタイム後にヤンクバ・ミンテと交代している。日本代表の他の選手にも怪我人が