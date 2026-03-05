プレミアリーグ第29節、ブライトンとアーセナルの対戦は0-1でアウェイのアーセナルが制した。アーセナルはこれで勝ち点を「67」とし、2位マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストと引き分けたため、シティの勝ち点は「60」となり、アーセナルは1試合消化が多い状態で「7」ポイントの差をつけることになった。しかし、この試合でアーセナルのパフォーマンスは決して良いと言えるものではなかった。終始ペースを握ってい