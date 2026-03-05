JR北海道は、北海道新幹線での文字ニュースの提供を3月31日をもって終了する。2016年3月の開業から、車内テロップで文字ニュースを提供していた。スマートフォンやタブレット端末などの普及、車内の通信環境の改善により、乗客自身で情報を取得できる環境となったことを踏まえ、提供を終了する。これにより、すべての新幹線で提供を終了することになる。車両運用の都合上、4月1日以降も一時的に表示される場合があるとしている。