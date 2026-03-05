先制攻撃の考え方が根本的に違う？イスラエル国防軍は2026年2月28日、イランの弾道ミサイル基地に対する攻撃の映像を公開しました。【動画】筒のようなものが爆発…これが、弾道ミサイル基地攻撃の瞬間ですこの映像は、イスラエル軍が同日にアメリカ軍と共同で実施した、イスラエルが「咆哮するライオン作戦」と呼ぶイランへの攻撃の様子を収めたものです。公開された動画では、弾道ミサイル基地とみられる施設の地下構造物や発