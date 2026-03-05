県内の公立高校では、5日朝からおよそ4700人が高校入試に挑んでいます。このうち、周南市の徳山高校にはけさ8時頃から受験生が集まり初め、会場へと向かっていきました。ことしの公立高校入試は、全日制・定時制合わせて県内43校の会場で行われています。県内の公立高校の第一次募集は特色選抜をのぞいた全日制の定員4893人に対し4677人が志願していて倍率は0.96倍と初めて1を下回っています。定時制は、0.42倍です。5日は、午前9