侍ジャパンの連覇に米メディアが懐疑的な見方を示した(C)Getty Images3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に、米メディア『FanSided』による全20チームのパワーランキングが発表された。2度目の大会連覇を目指す日本は、1位の米国、2位のドミニカ共和国に次いで3位という評価だった。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る同メディアは「過去5大会中3度の優勝を誇る