今年、日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。今回は「災害時の支えに。コンビニ・スーパーの対策」について日本テレビ経済部・山下莉紗記者に伝えてもらいます。■ローソンがオープン「災害支援コンビニ」――身近な存在のコンビニエンスストアやスーパーマーケットですが災害時にはどのような対応を考えているのでしょうか？先月、ローソンが千葉県富津市に初めてオープ