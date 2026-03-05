お笑い芸人のサンシャイン池崎が、4月9日からのNHK Eテレ新番組『小学生の基礎英語 on TV』（毎週木曜前9：50）に出演することが決定。きょう5日、都内で行われた「NHK2026年度の語学番組出演者取材会」に登場し、世界進出の夢を語った。【集合ショット】ガッツポーズも！一緒に会見に出席した剛力彩芽＆ミセス若井池崎は取材会冒頭、「英語を愛し、英語に愛された男！サンシャイン池崎！イエーイ！ジャスティス！」と登場