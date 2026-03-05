タレントのサンシャイン池崎が５日、東京・渋谷のＮＨＫで同局の２０２６年度語学番組出演者取材会に出席した。池崎は４月９日にスタートするＮＨＫＥテレの新番組「小学生の基礎英語ｏｎＴＶ」（木曜・前９時５０分）でＭＣを務める。これまで同局のラジオ「小学生の基礎英語」のＭＣを８年間務めており「こんなに続くんだと思ってビックリした」。念願のテレビレギュラー化に「めちゃくちゃうれしい。僕のバイタリテ