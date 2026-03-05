SixTONES松村北斗（30）が5日、都内でNintendoSwitch2向けゲームソフト「ぽこあポケモン」発売記念イベントに出席した。ゲームにちなみ、新生活が始まる人に「没頭できることや趣味を見つけて」とエール。「ストレスから逃げる時間を上手に確保してほしい。やりたくて始めた新生活でも楽しいだけじゃいかない。僕はゲームだったりしたんですけど、これのことしか考えずに済む、無理矢理オンオフを変えられるものを見つ