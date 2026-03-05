ＤｅＮＡ・相川亮二監督が５日、木村洋太球団社長とともに横浜市役所を訪れ、山中竹春横浜市長を訪問した。２７日の公式戦開幕を控え、山中市長は指揮官を激励。２０２４年はリーグ３位から日本シリーズを制覇し、２６年ぶりの日本一に輝いたが「優勝パレードの１・５キロの距離に、３０万人もの方がお集まりになった。もう一度あのパレードを実現したい。ぜひ相川監督のもとで、優勝パレードを実施できるよう、お願いします」