和歌山県串本町から打ち上げられた小型ロケット「カイロス」3号機が残した白煙。発射後まもなく飛行中断措置が取られた＝5日午前11時12分（共同通信社ヘリから）宇宙事業会社スペースワン（東京）は5日午前、和歌山県串本町の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」から小型ロケット「カイロス」3号機を打ち上げたが、発射後まもなく飛行中断措置を取ったと発表した。同社は「ミッション達成が困難と判断したため」としている