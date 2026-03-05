東京女子プロレスが４日、都内で「ＧＲＡＮＤＰＲＩＮＣＥＳＳ’２６」（３・２９両国国技館）のタイトルマッチ調印式を開催。鈴芽が同期生で元タッグパートナーでもあるＭＩＲＡＩ（みちのくプロレス）から、インターナショナル・プリンセス王座奪取を誓った。鈴芽は「チャンピオンはＭＩＲＡＩ。今は知らない人も増えたと思うんですけど、私たちは東京女子の同期として出会いました。このタイトルマッチが決まって、４年