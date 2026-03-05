男性アイドルグループACEesの浮所飛貴が5日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。同日に開幕するWBCで連覇を狙う侍ジャパンで期待する選手として、MLBカブスの鈴木誠也外野手を挙げた。浮所は、「前回はケガで出られなかった。優勝した時にユニホームを仲間たちが持っていって、トロフィーを受け取った。仲間の優しさ、熱さにも感動しましたし、今回は出られるからこそ、注目しています。本当に頑張ってほしいで