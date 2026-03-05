そうきたか！と唸らせられる。DCコミックス『グリーン・ランタン』に基づく新ドラマ「Lanterns（原題）」より、初の予告編映像が公開された。 ﻿ グリーン・ランタンといえば、ライアン・レイノルズ主演の映画版も知られるDCヒーロー。意志を具現化する「パワーリング」を武器に全宇宙の平和を護る守護者たちのことだ。 ところがこのドラマでは、ネブラスカ州の田舎町を舞台に、地に