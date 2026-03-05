石川県が2月に行った甘エビの分布量調査の結果、ことしから数年は、順調な漁獲量が見込まれる可能性があることが分かりました。石川県水産総合センターによりますと、県の調査船「白山丸」が2月3日から5日にかけ、金沢沖の水深375メートルから500メートルの海域で、甘エビの分布量調査を実施しました。その結果、漁獲に適した大きさになっている生後4年のエビが、前回調査した2023年の3倍ほどに増えていて、こと