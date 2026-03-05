賞レースを席巻した人気コメディドラマ「一流シェフのファミリーレストラン（The Bear）」が、次なるシーズン5をもって完結することがわかった。出演者のジェイミー・リー・カーティスが明かした。 米FX制作の本シリーズは、新進気鋭のシェフ、カーミー・ベルツァット（ジェレミー・アレン・ホワイト）が、兄マイケル（ジョン・バーンサル）の遺した財政難の