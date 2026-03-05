人気犯罪映画『オーシャンズ』シリーズの前日譚映画（タイトル未定）から、『ツイスターズ』（2024）のリー・アイザック・チョン監督が離脱したことがわかった。米が報じている。 本作はジョージ・クルーニー＆ブラッド・ピットら共演の『オーシャンズ11』（2001）よりも以前、1960年代のヨーロッパを舞台にしたオリジナルの物語となる見込みで、2022年に第一報が伝えられ