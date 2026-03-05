BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは3月4日、新たなテーブルゲームブランド「BANDAI TABLETOP GAMES」と、「BANDAI HOBBY」の新ロゴを紹介する発表会を開催。今回新たにテーブルゲームブランドを立ち上げた背景に加え、ポケモン30周年を記念したサイコロバトルゲーム「プラコロ」と、ガンダムのモビルスーツをミニチュア駒として戦わせるゲーム「GUNDAM ASSEMBLE」に関する情報などが発表された。「BANDAI TABLETOP GAMES」発表会