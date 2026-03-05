石川県白山市にあるDIC北陸工場周辺の複数の井戸から有機フッ素化合物・PFASが検出された問題について4日夜、隣接する能美市の対象地域の住民への説明会が開かれました。今回の問題の発端であるDICが開いた4日夜の説明会は、対象地域となる能美市の住民ら11人が参加し、非公開で行われました。会の冒頭、DICから謝罪と経緯の説明があり、能美市からは井戸の設置状況の調査など、今後の対応についての説明があったということです。