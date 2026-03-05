飛騨地方のひな祭りを彩る5色のひし餅づくりが、岐阜県高山市で行われています。 【写真を見る】ひと月遅れで｢ひな祭り｣祝う 飛騨地方の名物“5色のひし餅”づくり最盛期 高齢化などで今は1人で製造 色で季節の移り変わりを表現 ひと月遅れでひな祭りを祝う風習がある飛騨地方。地元名物「5色のひし餅」をつくるのは、高山市で民宿を営む水野美代子さん（78）です。 赤カブやヨモギなど地元の食材で色をつけた5色の餅は「白い雪