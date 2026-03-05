【モデルプレス＝2026/03/05】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、この春より「ハングルッ！ナビ」（NHK Eテレ／毎週木曜よる11時〜）に出演することが決定した。【写真】ミセス若井「ギャップえぐい」幼少期公開◆若井滉斗＆剛力彩芽、語学番組新生徒役に決定2026年春より「ハングルッ！ナビ」に若井、「中国語！ナビ」（NHK Eテレ／毎週水曜よる11時〜）に女優の剛力彩芽が新たな生徒役として加入。さらに、お笑いタレ