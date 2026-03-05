かつてX（旧ツイッター）が「バカッター」と呼ばれたように、今やインスタグラムもまた、有名人の“公徳心の欠如”を露呈させる場と化している。今回、批判の矢面に立たされたのは女優のイ・ヨンウンだ。【写真】炎上したイ・ヨンウンの“土足”投稿（写真提供＝OSEN）イ・ヨンウンイ・ヨンウンは2日、自身のインスタグラムに「映画が始まる前……この時は、あんなに号泣するとは思わなかった。『王と生きる男』にどっぷりハマり中