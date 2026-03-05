韓流ブームの“原点”とされるドラマ『冬のソナタ』が、再び日本のファンにときめきを届ける。4K高画質化と再編集を経て劇場用映画として制作され、3月6日に日本で正式公開される。【写真】チェ・ジウ、“ヨン様”と再会!? ファン感涙制作会社PANエンターテインメントによると、2月26日に東京・新宿ピカデリーで『映画 冬のソナタ 日本特別版』の先行上映イベントを開催したところ、チケットは販売開始直後に完売するなど、現地の